Le salme dei dodici migranti sbarcate ieri sera a Porto Empedocle, dopo essere state recuperate dalle navi ong Geo Barent e Ocean Viking, sono state portate all’ospedale “San Giovanni di Dio” Agrigento per essere sottoposte all’autopsia.

Subito dopo saranno sepolte in quattro diverse province. Sei andranno in provincia di Enna, due a Caltanissetta, una in provincia di Trapani e gli altri tre resteranno nell’Agrigentino.