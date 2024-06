FDI. Galvagno: “Mio rapporto con coordinatori siciliani solido”

“In qualche ricostruzione pubblicata dalla stampa in occasione delle elezioni europee ho letto con sorpresa di un rapporto conflittuale tra il sottoscritto e i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Giampiero Cannella e Salvo Pogliese. Questa lettura è del tutto infondata: i miei rapporti politici e personali con Salvo e Giampiero sono sereni e solidissimi”. Lo precisa Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars e dirigente di Fratelli d’Italia. “È stata proprio questa unità di intenti – aggiunge – a consentire a Fratelli d’Italia di confermarsi primo partito della nazione e in crescita, in Sicilia come nel resto d’Italia – conclude Galvagno – rispetto alle elezioni europee di cinque anni fa”.