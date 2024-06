Caltanissetta. Studentessa del Liceo Classico Linguistico inserita nell’Albo d’Oro dell’Amopa

La studentessa Alice Stella della IIA Linguistico del “R. Settimo”, diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, ha ricevuto una segnalazione di merito da parte dell’AMOPA Italia in gemellaggio con l’AMOPA del Principato di Monaco. La giovane alunna ha partecipato ad un concorso che richiedeva agli studenti di redigere una lettera in lingua francese ad un o una corrispondente monegasco/a evidenziando e descrivendo le caratteristiche geografiche, monumentali, paesaggistiche, enogastronomiche e ludiche, poco note o sconosciute della propria città o regione per attirare i corrispondenti a visitare detti luoghi.

Alice ha raccontato i luoghi e le tradizioni del suo paese, Santa Caterina, distinguendosi per l’originalità del racconto. L’A.M.O.P.A (Association Membres Ordre Palmes Académiques) riunisce coloro che hanno ricevuto le Palmes Académiques, onorificenza creata nel 1808 da Napoleone per coloro che contribuiscono a mantenere alto il prestigio della lingua e della cultura francese.

La studentessa, seguita dalla prof.ssa Patrizia Passafiume, sarà inserita nell’Albo d’oro dell’AMOPA dove confluiscono i migliori studenti in Italia che si sono distinti nella conoscenza della lingua francese e riceverà in premio dei libri.