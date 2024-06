Caltanissetta, obiettivi 7 e 8 del programma elettorale di Walter Tesauro: turismo e cultura, volano per la crescita della Città

Il turismo, la cultura, sono elementi fondamentali per la crescita di una città. All’interno del programma elettorale gli obiettivi 7 e 8 sono rappresentati dalla promozione ai fini della produzione turistica dei valori naturalistici, architettonici, artistici, etno-antropologici ed esperienziali agricoli enogastronomici, nonché dalla promozione di grandi eventi attrattivi.

Caltanissetta ha una vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica ancora inesplorata. Può offrire esperienze significative e rappresentare la forza di un percorso identitario e di crescita economica per i nisseni.

Promuovere l’identità nissena attraverso la riscoperta di sapori, culture enogastronomiche tipiche e inserire nel catalogo regionale percorsi green di trekking, trac bike di scoperta di luoghi naturalistici come la riserva di Capodarso, Garlatti e Turolifi; creare, laddove possibili, piste ciclabili e percorsi di running. Sostenere il recupero urbano attraverso murale artistici che possano inserire la nostra città nel panorama nazionale della Street Art, nonché valorizzare i musei del territorio e, soprattutto, acquisire da parte del Comune la zona “parco Antenna” – in collina Sant’Anna, al fine di riconvertirla in spazio polivalente a piena fruibilità della comunità. Partecipare alla borsa del turismo religioso coinvolgendo la Curia Vescovile, le associazioni degli albergatori e tutte le associazioni della Settimana Santa, nonché la Soprintendenza. Realizzare il parco urbano a monte di via Rochester aumentando le piantumazioni con presenza di piante autoctone nell’area urbana. Creare un Centro recupero di fauna selvatica e anche un itinerario turistico spirituale, storico, artistico, culturale e rurale in grado di valorizzare e promuovere feste patronali, pellegrinaggi e le testimonianze del culto dedicato a San Michele.

Bisogna investire nella realizzazione di eventi considerati come elemento aggregante di una società che contribuisce al benessere della propria città; e predisporre un calendario di piccoli e costanti eventi a tema con cadenze fisse, consentendo di fidelizzare gli avventori e di coinvolgere strategicamente più punti della città.

Agire valorizzando il teatro Regina Margherita con rassegne di alto profilo e incentivando, snellendo la burocrazia, eventi di contenuto musicale, puntando su una comunicazione efficace che consenta, anche attraverso l’istituzione di un ufficio di programmazione turistica funzionale, di trasmettere un’immagine di Caltanissetta fresca e giovanile con proposte per tutte le età e costi contenuti.

Importante è la Settimana Santa, evento per eccellenza di Caltanissetta. L’obiettivo è costruire un modello turistico sostenibile che faccia leva sulla creazione di un sistema coordinato dell’accoglienza, che coinvolga il commercio e la cultura e che si basi sulla capacità di valorizzare il territorio con azioni di marketing attivo a livello nazionale e internazionale promosso dal Comune. Il turismo religioso durante la Settimana Santa è un’opportunità, permette la costruzione di progetti identitari attorno ai quali convogliare la partecipazione e l’orgoglio dei cittadini.

Un progetto di accoglienza turistica e culturale incentrato sugli eventi implica necessariamente il miglioramento della qualità della vita locale, la salvaguardia e la manutenzione del territorio, l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture, la conservazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione di una maggiore consapevolezza rispetto al valore dei nostri beni naturali, culturali.