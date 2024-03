Tennis, Djokovic si separa da Ivanisevic: “Grazie di tutto”

(Adnkronos) – Dopo sei anni è finita la collaborazione tra Novak Djokovic e Goran Ivanisevic. Il 36enne serbo, numero uno del mondo ha annunciato la separazione dal 52enne tecnico croato. "Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa -ha scritto su Instagram il vincitore di 24 tornei del Grande Slam-. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia. Grazie di tutto, ti voglio bene". Dopo il torneo di Indian Wells, dove è stato battuto dall'azzurro Luca Nardi, Novak Djokovic è il grande assente dell'Atp di Miami in Florida. Il numero uno del mondo dopo il match perso contro Nardi si era detto "sorpreso dal suo livello, veramente basso". "Gioco meno tornei rispetto al passato, sono più selettivo con la mia programmazione e non è una bella sensazione venire eliminati subito, specialmente in un torneo come questo da cui mancavo da cinque anni. Ci tenevo a far bene, evidentemente non doveva andare così. Avrei potuto fare tutto in modo diverso. L'ho detto, è stata una performance molto scadente la mia. Per quest'anno sono ancora a zero titoli. E' un qualcosa a cui non ero abituato. Per la maggior parte della mia carriera ho iniziato la stagione vincendo un Grande Slam, o un titolo a Dubai. Ma va bene così, fa parte dello sport e bisogna accettarlo: a volte vinci a volte perdi. Spero di continuare a vincerne altri e di andare ancora avanti. Qualunque trofeo dovessi vincere sarebbe fantastico per spezzare questo trend negativo innescatosi negli ultimi tre o quattro tornei in cui non ho giocato al meglio", aveva detto il 36enne serbo in conferenza stampa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)