Caltanissetta, Carabinieri arrestano un 28enne: anche la “cocaina rosa” tra le dosi da spaccio

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno svolto un servizio straordinario disposto dalla Prefettura di Caltanissetta nei comuni di Gela, Riesi e Niscemi, finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sicurezza stradale e sanità alimentare.

A Niscemi è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 28enne pregiudicato del posto.

In particolare, i Carabinieri nel corso di una perquisizione personale e dell’abitazione rinvenivano numerose dosi di cocaina, tra le quali anche una tipologia chiama “cocaina rosa”, ketamina e hashish, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga. Sequestrati circa 70 euro nella disponibilità dell’uomo, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Gela su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per il ragazzo.

Il Comando dei Carabinieri ribadisce che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.