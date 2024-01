Meteo in Sicilia, arriva perturbazione siberiana, crollo termico con freddo e maltempo

Una fase di maltempo con pioggia e freddo si sta avvicinando in tutta Italia e anche in Sicilia l’Epifania potrebbe essere nel segno del brutto tempo.

In particolare, le prime giornate del 2024 saranno caratterizzate da un andamento stazionario del meteo, ma secondo le previsioni, da venerdì 5 gennaio una perturbazione raggiungerà le regioni centro-settentrionali e nella giornata dell’Epifania scenderà su quelle centro-meridionali e sulle Isole, con condizioni di maltempo anche intenso. Sono previsti temporali rafforzati da vento forte e freddo.

«Lo stesso vortice – fanno sapere gli esperti di 3BMeteo – potrebbe attardarsi sul Mediterraneo centrale fino all’inizio della settimana successiva, alimentato da una possibile irruzione di correnti artiche, responsabili anche di un sensibile rinforzo dei venti intorno allo Stivale. Se la tendenza sarà confermata dovremmo attenderci ulteriori condizioni di instabilità al Centro-Sud, con episodi di maltempo accompagnati da nevicate in abbassamento di quota sull’Appennino». Anche in Sicilia quindi porterà temperature più basse, a partire da giovedì sera e per tutto il week end. Sono attese abbondanti piogge. Dal 9 gennaio, poi, ovvero il Burian siberiano investirà tutta l’Europa, provocando ancora un sensibile calo delle temperature.