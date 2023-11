Ponte Stretto, Salvini: “Occasione unica per l’Italia intera”

A”Mi sembra strano, da ministro e da genitore, che in due terre straordinarie che chiedono lavoro, come la Calabria e la Sicilia, ci siano persone che dicono di no a un’infrastruttura che dara’ decine di migliaia di posti di lavoro in Calabria e in Sicilia, con risparmio di inquinamento, e tempo. E’ una struttura che si ripaghera’ nell’arco di pochi anni visto quello che costa ai siciliani e ai calabresi non avere la continuita’ territoriale e l’Alta velocita’ e io penso che per la Calabria e la Sicilia e per l’Italia intera sia un’occasione storica, come l’Autostrada del Sole e’ stata un’occasione storica nel secondo dopoguerra. Il mio obiettivo e’ mantenere l’impegno di aprire i cantieri nel 2024″.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, inaugurando a Reggio Calabria una sede della Lega. “Penso – ha proseguito – che per la Calabria, per la Sicilia e per l’Italia intera sia un’occasione storica”. Sul rinnovamento della statale 106 Jonica, il ministro delle Infrastrutture ha confermato il cronoprogramma con i tre miliardi di euro stanziati l’anno scorso per una tratta. “C’e’ da finanziare la progettazione e il completamento dell’intera opera – ha aggiunto con il coinvolgimento dei sindaci dei territori che ancora non sono coinvolti. Il mio obiettivo – ha concluso – e’ che alla fine del mandato la Statale 106 Jonica non sia piu’ la strada della morte”.