Erasmus: un biennio di novità a conclusione di un percorso educativo al “P.Emiliani Giudici” di Mussomeli

MUSSOMELI (dalla scuola)L’Istituto comprensivo “P. Emiliani Giudici” di Mussomeli chiude i due progetti Erasmus plus, portati avanti con grande orgoglio e soddisfazione negli ultimi due anni scolastici. Il progetto, di cui è stata referente la brillante prof.ssa Adriana Cino, ha promosso e valorizzato una visione europea finalizzata a sviluppare negli alunni una cittadinanza europea, attiva e consapevole, facendo acquisire loro le competenze per essere i cittadini del futuro: conoscere il mondo al di fuori dei propri confini e imparare una lingua diversa, sperimentando usi, costumi e tradizioni di altri paesi quale indubbia ricchezza culturale per la crescita dei ragazzi. A partire dal settembre 2020, l’ICS “P. Emiliani Giudici” ha stipulato dei partenariati strategici con due scuole coordinatrici per presentare e portare avanti dei progetti transnazionali, due progetti Erasmus plus che fanno parte dell’Azione chiave 2, intesi a sviluppare e a condividere le innovazioni, promuovendo la collaborazione e l’apprendimento reciproco e lo scambio di esperienze nel campo della formazione e dell’istruzione, quale cooperazione per le buone pratiche scolastiche. Il primo progetto “Miracle of Nature”, su natura e ambiente, ha avuto una durata di 24 mesi, a partire da settembre 2020. La scuola coordinatrice è stata una scuola spagnola della provincia di Valencia e con i paesi partners: Turchia, Finlandia, Belgio e Italia. Anche il secondo progetto “Eco schools sustainable tomorrows”, su rispetto ambientale e sviluppo sostenibile, ha avuto una durata di 24 mesi. La scuola coordinatrice è stata una scuola della Turchia con i paesi partners: Germania, Lituania, Croazia, Spagna e Italia. A partire da marzo 2022, quarantasette dei nostri ragazzi hanno partecipato alle mobilità Erasmus all’estero, avendo l’opportunità di conoscere luoghi, persone, scuole di molti paesi stranieri. In particolare, la nostra delegazione si è recata in visita in diverse nazioni: Spagna, Germania, Lituania, Belgio, Finlandia, Croazia e Turchia. Le varie mobilità hanno visto un alternarsi di laboratori creativi sulle tematiche, di volta in volta, trattate ed escursioni nelle località vicine di maggior interesse storico e culturale. I ragazzi che hanno preso parte alle mobilità sono stati ospitati dalle famiglie locali con cui hanno potuto condividere le loro tradizioni e da cui hanno appreso usi e costumi locali. A conclusione dei progetti tutti i partecipanti concordano nel ritenere accresciute le loro conoscenze, abilità e competenze, su più profili: individuale, professionale e sociale. Gli insegnanti che hanno partecipato alle mobilità sono grati per le opportunità offerte dal percorso Erasmus Plus K2, in particolare per aver acquisito una maggiore elasticità mentale attraverso lo scambio e il confronto, una maggiore consapevolezza delle proprie competenze linguistiche, sociali e professionali e maggiori possibilità di praticare le ICT. Al progetto Erasmus non hanno partecipato solo i docenti delle varie mobilità ma anche altri docenti che hanno collaborato attivamente per la realizzazione dei prodotti materiali o digitali con la creazione di video, presentazioni e altro, condividendo, in tal modo, lo spirito del progetto: la ricerca delle proprie radici culturali e la consapevolezza della propria identità europea. I docenti hanno anche attivamente curato l’organizzazione e gestione dell’accoglienza durante le due mobilità che si sono svolte a Mussomeli, ad aprile e ottobre 2022. Il progetto ha ricevuto, nel corso degli anni, il sostegno e l’incoraggiamento dei dirigenti scolastici prof. Carmelo Salvatore Benfante Picogna, la prof.ssa Alessandra Camerota e la prof.ssa Agata Rita Galfano, della vicaria insegnante Francesca Munì, con il supporto della Dsga Angela Tona, dei collaboratori scolastici sempre presenti e di tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado, con il loro grandissimo spirito di collaborazione ed entusiasmo. Si ringraziano gli alunni e le loro splendide famiglie che hanno dato tanta fiducia alla scuola affidando i loro figli ai docenti per le mobilità all’estero e per la loro disponibilità ad aprire le loro case ai piccoli ospiti stranieri. (prof. Tonino Calà Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici