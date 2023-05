Caltanissetta, Dusty: “il 2 giugno saranno sospesi alcuni servizi”. Ecco quali

In vista della Festa della Repubblica, venerdì 2 giugno 2023, Dusty comunica agli utenti residenti nel comune di Caltanissetta, la sospensione di alcuni dei servizi di igiene ambientale che svolge sul territorio.

In occasione delle prossime festività il servizio di raccolta porta a porta sarà operativo come da calendario. Il servizio di spazzamento sarà attivo esclusivamente nella zona del Centro Storico. Verranno invece sospesi i servizi di Ritiro rifiuti ingombranti e Numero Verde, e non saranno operativi i Centri Comunali di Raccolta fissi e mobili e i Centri di Riuso.

Dusty invita gli utenti alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro ambientale e urbano degli spazi cittadini.