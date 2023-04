Caltanissetta. Interrogazione dei consiglieri Toti Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti (FdI) sulla gestione di Palazzo Moncada

CALTANISSETTA. Interrogazione dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia rivolta al sindaco Roberto Gambino sul tema legato allo Statuto e Regolamento di gestione Palazzo Moncada.

Nell’interrogazione, sottoscritta da Toti Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti, si legge: “ancora una volta si riscontra una gestione degli eventi approssimativa e troppo spesso superficiale del Palazzo Moncada, in modo particolare durante le manifestazioni e/o le mostre che nell’ edificio stesso vengono organizzate; -è notizia di qualche giorno fa, il possibile danneggiamento delle opere esposte e la consumazione di cibo e bevande nelle sale adibite ad esposizione”.

Premesso ciò i due consiglieri di Fratelli d’Italia hanno sottolineato: “Considerato che il protocollo d’intesa con la Proloco di Caltanissetta e l’Ente Comune di Caltanissetta è un documento vetusto e non revisionato da tempo ,nonostante gli scriventi l’abbiano più volte esortato e l’Amministrazione che Ella conduce, ad aggiornare tale scrittura, fondamentale per chiarire i rapporti e le competenze con l’Associazione Proloco di Caltanissetta”.

“Agli scriventi – è stato rilevato – risultano gli immani sforzi e l’enorme abnegazione nel lavoro quotidiano dell’’Associazione Proloco; -nonostante tutto, sovente accadono spiacevoli inconvenienti frutto di una cattiva organizzazione e della mancanza di azioni concordate (spesso nei giorni festivi non è possibile usufruire del Palazzo e godere delle innumerevoli mostre che vengono allestite); visto che dal mese di novembre del 2021 la I^ Commissione permanente Consiliare ha esitato il Regolamento sulla gestione del palazzo Moncada, dopo aver audito l’Assessore di riferimento e dopo aver analizzato la bozza di Regolamento redatto dagli uffici; -come attualmente risulta, dall’Ufficio di Presidenza, tale Regolamento, emendato dalla commissione, è stato immediatamente rinviato agli uffici per predisporre Delibera di Consiglio Comunale; chiediamo alla S.V. – di conoscere il perché il Regolamento di gestione del Palazzo Moncada, oggetto di analisi, verifica e modifica dalla I^ Commissione Consiliare, giace dentro qualche cassetto e non viene predisposta consequenziale bozza di Delibera di Consiglio per essere esitata in adunanza Comunale”.

Inoltre i consiglieri di Fratelli D’Italia hanno anche chiesto “di conoscere il perchè dopo diverse sollecitazioni alla S.V., e al suo Assessore di cui giusta delega, non sia stato redatto un nuovo “protocollo di intesa” con l’Associazione ProLoco o con altri eventuali gestori del Palazzo Moncada”.