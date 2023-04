Caltanissetta, approvata mozione di Matilde Falcone per intitolare via a Fratel Biagio Conte: “Ha sacrificato la sua vita per i poveri”

CALTANISSETTA – RCIEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Ieri pomeriggio, 28 aprile, il Consiglio comunale ha approvato una mozione , da me presentata , per dedicare in memoria di Fratel Biagio Conte una pubblica via, una piazza o un edificio . Esprimo quindi il mio ringraziamento ai consiglieri comunali presenti : Oscar Aiello , Valeria Visconti, Salvatore Mazza, Angela Caruso, Lisa Faraci , Giovanni Magri’, Gianluca Bruzzaniti, Marco Matta , Nina Schirmenti, che con la loro espressione di voto e con grande sensibilità, hanno voluto che la città di Caltanissetta riconoscesse l’operato di questo Santo uomo che con la sua Croce in spalla, ha sacrificato tutta la sua vita per i poveri, rinunciando ai suoi averi per diventare anch’esso, ultimo tra gli ultimi per comprendere e condividere con chi soffre la vera povertà .

Dedicare un luogo pubblico di Caltanissetta a Fratel Biagio Conte, che con la sua missione è conosciuto in tutto il mondo, significa perpetrare ai posteri l’esempio della sua vita . Infatti, l’eredità spirituale che Fratel Biagio ci lascia è infinita, questo uomo e la sua profonda spiritualità, non sono patrimonio solo della sua città Palermo, ma di tutta l’umanità. La mozione ha trovato accoglimento anche da parte dell’amministrazione che ringrazio e che ha riferito in consiglio , che si adopererà per cercare una idonea soluzione.

Matilde Falcone Consigliere Comunale di Caltanissetta