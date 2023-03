Mussomeli, cambio al vertice dell’Associazione “Don Diego Di Vincenzo”: Giuseppe Carapezza Presidente

MUSSOMELI – L’Associazione “Don Diego Di Vincenzo” ha eletto il nuovo Presidente nella persona del prof. Giuseppe Carapezza. Nel darne notizia, con un proprio comunicato, ha citato una frase, riportata nel libro del Siracide: “Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo…”. E così anche per l‘Associazione “Don Diego Di Vincenzo” è arrivato il momento di fare cambiamenti importanti. Infatti, In data 18 marzo 2023, presso la sede dell’associazione, si è svolta l’assemblea dei soci, avente come unico punto all’ punto all’ ordine del giorno : ‘ l’ elezione del C c onsiglio D d irettivo. Un momento importante, dunque, perché si è fatta o la scelta di accogliere nuovi nominativi: persone giovani, volenterose, con entusiasmo da vendere, pronte a mettersi in gioco per un progetto di solidarietà portato avanti da circa 35 anni a favore dell‘infanzia più debole, quella che, senza nessuna colpa, è nata nella parte sbagliata dell e a vita e per questo soffre per mancanza di cibo, di assistenza sanitaria, di istruzione, di serenità e sorrisi, di futuro. Questo il nuovo Consiglio Direttivo: Giuseppe Carapezza Presidente, Vincenzo Sorce Vice Presidente, Pippo Genco tesoriere, Gaetano Giardina segretario, Adriana Vullo consigliere, Federica Vullo consigliere, Maria Vincenzo Noto consigliere.