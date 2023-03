Eccellenza. Capitombolo Nissa: la squadra di Sferrazza perde 0-4 con il forte Don Carlo Misilmeri

Ancora una sconfitta, la quinta nelle ultime sei gare, per la Nissa uscita battuta 0-4 al Tomaselli dal Don Carlo Misilmeri. Le reti dei palermitani sono arrivate tutte nella ripresa. Nel primo tempo una Nissa volenterosa è riuscita a tenere testa agli attacchi degli ospiti che si sono comunque resi pericolosi con Matera il cui colpo di testa è finito sulla traversa.

La Nissa s’è invece resa insidiosa con due conclusioni di Benivegna nel contesto di un primo tempo nel quale il Don Carlo ha attaccato di più senza comunque riuscire nell’impresa di andare a segno. Nella ripresa, invece, dopo due minuti ecco arrivare il primo gol ospite con Lucera, tra i migliori dei suoi, con un tiro secco sul quale D’Amico non ha potuto nulla. Poco dopo lo 0-2 firmato da Pellegrino di testa su assist di Concialdi.

La Nissa ha cercato di reagire ma prima una conclusione di Sanè sotto porta è stata respinta, poi un colpo di testa di Vignone è stato alzato sopra la traversa e un secondo colpo di testa dell’attaccante sudamericano della Nissa è finito sulla traversa. Lo 0-3 l’ha confezionato Lucera al culmine di un’azione in contropiede sulla quale Concialdi ha offerto al suo compagno di reparto l’assist per il più facile dei gol.

Infine, lo stesso Concialdi ha firmato la quarta rete con un gol spettacolare che ha incassato anche gli applausi del “Tomaselli”. Per la Nissa una sconfitta amara che, a quattro giornate dalla fine, ne rende problematico il cammino in campionato.

Oggi ad assistere al match c’era anche Luca Giovannone, indicato come prossimo presidente della società biancoscudata. Non una bella figura per la squadra di Alessio Sferrazza, anche se va detto che aveva di fronte un Don Carlo Misilmeri che ha saputo esprimere qualità in diversi suoi giocatori. Per le prossime gare c’è ora bisogno della classica scossa. La Nissa domenica prossima affronterà fuori casa il Resuttana San Lorenzo e non sarà una partita semplice anche perchè i palermitani sono invischiati nella lotta per non retrocedere.

Ci vorrà una Nissa di maggior qualità per riuscire a fare risultato domenica prossima, ma soprattutto maggior consapevolezza che bisogna dare una sterzata ad un campionato nel quale la squadra di Alessio Sferrazza sta rischiando di complicarsi la vita.