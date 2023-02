Sicilia, 30 borse di studio per corsi di preparazione al test di area medico-sanitaria

Trenta borse di studio per altrettanti studenti iscritti al quarto o quinto anno delle scuole superiori e studenti universitari della provincia di Trapani offerte dalla Regione per seguire la prima edizione del corso di preparazione al superamento del test d’ingresso ai corsi di laurea dell’area medico-sanitaria ad accesso programmato a livello nazionale per il prossimo anno accademico 2023/24.

«Il diritto allo studio passa anche dalla formazione e dalla preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso dell’area medico-sanitaria – dice l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – Un impegno a cui non intendiamo sottrarci come assessorato, garantendo un contributo una tantum a 30 studenti sotto forma di borsa di studio per seguire il corso e prepararsi adeguatamente ai test di ingresso, un’opportunità data dall’Ersu Messina agli studenti trapanesi e che parte da un prezzo politico accessibile».

Il corso è aperto a quanti ne faranno richiesta, al costo di 600 euro per ciascun partecipante, ed è promosso e curato dall’Ente per il diritto allo studio di Messina, con l’obiettivo di fornire un sostegno didattico-metodologico agli studenti che intendono intraprendere studi universitari di area medica e sanitaria che risiedono nella provincia di Trapani.

L’Ersu Messina ha già implementato in passato corsi sperimentali di questa natura e, in particolare, nel 2017 un “corso di orientamento-progetto pilota” rivolto agli studenti provenienti dal liceo scientifico, interessati ad accedere alle facoltà di area medico-sanitaria, a cui hanno partecipato un centinaio di persone. Un’esperienza ripetuta nel 2018, con due tipologie di classi: una rivolta agli aspiranti studenti dei corsi di laurea in professioni sanitarie e una agli aspiranti studenti dei corsi a ciclo unico, quali Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, che si sono svolti a Messina e a Barcellona Pozzo di Gotto. Il corso di preparazione ai test per l’accesso alle professioni sanitarie promosso dall’Ersu Messina si è svolto fino all’anno scorso in due edizioni (invernale ed estiva) e ha registrato numerose iscrizioni da parte degli studenti di quarto e quinto anno; al termine si è registrata anche un’alta percentuale di accessi ai corsi interessati.