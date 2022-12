VILLALBA. Gran bella iniziativa a Villalba con la prima edizione della Mostra presepiale. Promotore di questa iniziativa, per stessa ammissione del sindaco Immordino, è stato padre Marko Cosentino assieme a tutti i volontari che in questi giorni si sono spesi per organizzare l’ evento.

Sono esposti più di 70 presepi sia di cittadini di Villalba che di artisti provenienti da altri comuni . Con l’ esposizione di queste opere d’ arte inizia così a Villalba il periodo delle festività natalizie.