Mussomeli, bambini e genitori in festa a “Cristo Re” con recite e canti natalizi

MUSSOMELI – Nella parrocchia di Cristo Re una iniziativa natalizia ha caratterizzato la giornata domenicale della quarta domenica di Avvento. E così, nel pomeriggio, nel salone parrocchiale è stata proposta la “Tombola” , dove i protagonisti sono stati i genitori che insieme ai loro figli hanno giocato insieme, coinvolti dai promotori parrocchiali: Parroco, diacono e catechisti. Dopo la messa vespertina, partecipata dai ragazzi del catechismo, sono stati ancora loro i protagonisti che hanno intrattenuto i partecipanti alla messa invitandoli ad ammirare alle loro performances natalizie, per la gioia, appunto, dai familiari, nonni, zii, papà e mamme che con compiacimento e gioia hanno potuto ammirare i loro talentuosi protagonisti. Si sono esibiti infatti con canti, scenette e musiche e hanno inteso augurare a tutti quanti un sereno natale. Evidentemente non è mancato il grazie del parroco Franzù ai Catechisti che hanno guidato i ragazzi nelle prove, al diacono don Pierenzo che ha coordinato e guidato tutto con le varie scalette, al Seminarista Calogero che ha aiutato nel coordinare le musiche, a Vittorio Catania alla regia, al Coro Parrocchiale e a quanti si sono messi a disposizione a vario titolo perché tutto si svolgesse bene. Insomma, aria natalizia per la famiglia parrocchiale di Cristo Re.