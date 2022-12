Energia: per io riscaldamento al Sud si consuma più elettricità, al Nord il metano

Nel Nord del Paese il metano assorbe il 50,3% della spesa energetica totale, mentre nel Mezzogiorno la quota di spesa piu’ elevata (49,5%) e’ destinata all’energia elettrica.

Nel Sud e nelle Isole e’ piu’ alto della media nazionale sia il ricorso all’energia elettrica – con il picco in Sicilia (58,2%) e a seguire Sardegna (51,6%), Puglia (49,3%), Campania (49,0%) e Calabria (45,3%) – che quello per il Gpl (8,7% contro 5% dato nazionale). Sempre al Sud e’ alta anche la quota di spesa per legna e pellet (10,6% contro il 7,0% della media nazionale). Lo rileva l’Istat in un report sui consumi energetici 2020-2021.

A livello regionale le quote piu’ elevate di spesa per il metano si registrano in Emilia-Romagna (54,7%) e Lombardia (53,0%). La quota minima (5,3%) si ha in Sardegna, dove la rete di distribuzione del metano e’ piuttosto recente (ed e’ piu’ alto, rispetto alla media nazionale, il ricorso ad altre fonti: energia elettrica 51,6%, GPL 16,6%, legna e pellet 17,9%, gasolio 8,5%); seguono con il 22,9% la Valle d’Aosta/Valle’e d’Aoste (regione in cui sono alte le quote di spesa per gasolio, pari al 19,7%, la piu’ alta in Italia, e per il GPL, 13,8%) e la provincia autonoma di Bolzano/Bozen (25,2%).

L’utilizzo di legna e’ elevato anche in Umbria (10,2%), mentre la Sardegna tocca la quota piu’ alta a livello nazionale per il pellet (9,5%).