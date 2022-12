Classifica Eduscopio 2022: l’IIS “G.B. Hodierna” ai primi posti

E’ stata pubblicata la graduatoria per il 2022-2023 di Eduscopio, l’indagine promossa dalla Fondazione Agnelli sulle migliori scuole d’Italia che aiuta studenti e famiglie nella scelta delle scuole superiori; essa si fonda su dati relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati e da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. L’I.I.S. “G.B. Hodierna” dall’indagine eseguita da Eduscopio per la Fondazione Agnelli per l’anno 2022 è risultato al primo posto tra gli istituti tecnici dell’indirizzo Tecnico-Tecnologico nella graduatoria post diploma in un raggio di 30 Km.; è la percentuale di diplomati che a due anni dal diploma lavorano ed hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Non include coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di studio e per i quali non si può valutare con certezza il grado di coerenza. Entrambi gli indirizzi, Tecnico-Economico e Tecnico-Tecnologico, sono secondi nella graduatoria redatta per comparare la capacità delle scuole di preparare per gli studi universitari, basata su indicatori che evidenziano la velocità negli studi ma anche il profitto e tengono conto dell’indice FGA (un valore che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti all’Università dagli studenti diplomati negli ultimi anni). Il portale realizzato dalla Fondazione Agnelli con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi offre, quindi, ai ragazzi e alle loro famiglie gli strumenti per poter decidere quale percorso di studi intraprendere anche in base alle capacità di queste scuole di preparare ed orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari ed alla capacità degli istituti tecnici e professionali di preparare l’ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all’università.