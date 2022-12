Caltanissetta, cospicua donazione di un anonimo cittadino apre “l’abbonamento sospeso” del Triangolo No Trio

A Napoli c’è il “caffè sospeso”, un’antica usanza che permette di offrire un momento di vero benessere e grande piacere a chi non può economicamente permettersi questo beneficio.

E su questa consuetudine sociale tante altre iniziative si sono diffuse incentivando a donare qualsiasi cosa possa creare gioia nell’anonimato ricevente.

Questa volta a lasciarsi ispirare da questa iniziativa sociale è stato “Il Triangolo No Trio”.

“Abbiamo voluto rendere l’abbonamento sospeso realtà -hanno commentato i promotori -.Da un po’ di tempo, ancor di più dopo la crisi generata dalla pandemia, noi de “Il Triangolo No Trio” avevamo l’idea di realizzare questa iniziativa sociale e culturale, unica nel suo genere.

Non vogliamo prenderci il merito della trovata, che in assoluta sincerità non è nostra, visto che è un iniziativa che in altri teatri d’italia viene fatta già da anni. Ma siamo comunque orgogliosi di essere riusciti a farla diventare realtà anche nella nostra comunità e , nello specifico, nella stagione da noi direttamente organizzata”.

“L’abbonamento sospeso” permetterà, ai cittadini meno abbienti di assistere alla Stagione teatrale “SI RIDE” al Teatro Rosso di San Secondo, beneficiando della generosità di altri cittadini privati o di aziende che decidono di sposare l’iniziativa.

“L’idea iniziale – hanno proseguito- era quella di proporre all’assessore alla Cultura e all’assessore ai Servizi Sociali del comune di Caltanissetta l’acquisto di un tot di abbonamenti, a un prezzo calmierato, da donare successivamente ai quartieri meno fortunati e ai giovani; questa proposta era stata pensata come alternativa alla richiesta di semplice contributo per l’organizzazione della stagione. Purtroppo non avendo avuto nessun riscontro concreto pensavamo che anche questa volta sarebbe rimasto tutto solo un sogno. Invece, grazie ad un cittadino privato il sogno si è trasformato in realtà: una volta venuto a conoscenza dell’iniziativa ne è rimasto entusiasta al punto di decidere di sposarla, acquistando esattamente il totale di abbonamenti che avevamo proposto al comune, di tasca propria”.

Per chiunque volesse usufruire della generosità del donatore “dal cuore d’oro” (che ha deciso di restare anonimo) sarà possibile andare al teatro Rosso Di San Secondo, lunedì o giovedì, dalle 18:30 alle 20:30, per ritirare l’abbonamento sospeso.

L’auspicio è che questa iniziativa possa dare la possibilità a chi frequenta meno il teatro, a causa di problemi economici, di poter usufruire della magia del teatro e di serate in piena spensieratezza.

“Il Triangolo No Trio” invita privati o aziende a sostenere il progetto poiché anche con l’acquisto di un solo abbonamento si può fare la differenza nella vita di chi vorrebbe ma, dato il particolare momento che stiamo vivendo, non può.