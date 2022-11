Non accenna a diminuire in Italia lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. Quasi un impresa su due non riesce a reperire figure dirigenziali, mentre il 76,5% delle aziende trova difficoltà nel trovare le competenze “giuste” per lo specifico fabbisogno. E’ quanto emerge dal Rapporto di 4.Manager, associazione costituita da Federmanager e Confindustria.