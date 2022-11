Caltanissetta. Segnalata emergenza randagi tra via Napoleone Colajanni e via degli Orti

CALTANISSETTA. Segnalazione di cani randagi che creano non pochi disagi nella zona tra via Napoleone Colaianni e via degli Orti.

Qui una nostra lettrice ha segnalato alla Polizia municipale < con vivo rammarico che da circa tre settimane vi è la presenza notturna di un nutrito branco di cani randagi (circa 20), che potrebbero causare non solo paura , a chi se li dovesse ritrovare davanti, ma che hanno causato danni ad autovetture, cassonetti della spazzatura e quant’altro, allo scopo di catturare gli ignari gatti che cercano di ripararsi alla meno peggio e che per sfuggire ai cani, si nascondono soprattutto sotto le autovetture>.

La nostra lettrice, alla luce di quanto accaduto, ha chiesto agli organi competenti di intervenire urgentemente per evitare situazioni di pericolo o danno a cose o persone, soprattutto ai ragazzi che rientrano a casa in tarda notte. (foto di repertorio)