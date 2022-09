Serradifalco. Acquistati dal Comune i cestelli per le deiezioni canine con i fondi della Democrazia partecipata

SERRADIFALCO. I fondi della Democrazia partecipata, che per il Comune di Serradifalco ammontano a 3 mila euro, sono stati destinati alla proposta avanzata da Antonietta Lovalente di acquistare ed installare otto cestelli in lamiera, completi di flangia di fissaggio a terra per deiezioni canine. Gli otto cestelli saranno collocati in altrettanti spazi del centro urbano andando a colmare la mancanza di contenitori in cui conferire le deiezioni canine.

Una iniziativa destinata ad aumentare il decoro del paese e l’igiene ambientale, oltre che a fornire un ulteriore servizio alla cittadinanza. L’amministrazione comunale ha già avviato la procedura pubblica per la fornitura degli otto cestelli. L’operatore economico CO.M.E.S.I. Group S.r.l. con sede a Belpasso è stato individuato per la fornitura degli otto cestelli completi di flangia in acciaio munita di 4 fori per il fissaggio a terra. La sua offerta è stata di 2.976,80 euro Iva compresa.

Al montaggio, invece, provvederà il Comune con personale interno. Nei punti del centro urbano in cui saranno collocati gli otto cestelli, la stessa Antonietta Lovalente collocherà gratuitamente i cartelli indicativi relativi agli obblighi a carico dei proprietari di cani da applicare su ogni kit installato. Ciò per richiamare i proprietari dei cani a quelli che sono i loro doveri nel momento in cui portano a passeggio i loro cani e questi producono deiezioni da rimuovere e collocare in uno degli otto appositi cestelli che saranno quanto prima acquistati e collocati.