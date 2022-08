Caltanissetta, ex ospedale: Comune e Regione ai “ferri corti”

Prosegue la contesa sull'utilizzo dell'ex ospedale di viale Regina Margherita

“Il governo regionale è abituato a decidere senza confrontarsi con il territorio, ma stavolta ha fatto male i calcoli. Mi opporrò con tutti gli strumenti possibili per impedire che l’ex ospedale Vittorio Emanuele di viale Regina Margherita vengo utilizzato per gli uffici amministrativi dell’asta e non per attività universitarie chiuse “.

E’ dura la reazione del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, dopo che il governo regionale il 2 agosto ha stabilito tutto il contrario di quello che la città aveva auspicato oltre 30 anni fa quando donò all’assessorato regionale alla salute e l’edificio che sino nel 1978 era stato utilizzato come ospedale.

A Palermo è stato infatti deciso che gli uffici amministrativi dell’asp potranno essere trasferiti nei locali dell’ex ospedale e che nella palazzina di via Giacomo Cusmano, finora sede della direzione strategica dell’asp, trovino sistemazione gli uffici della motorizzazione, attualmente ubicati in locali non di proprietà della Regione.

Di questa operazioni “si cominciò a parlare a giugno nello scorso anno, ma quando il presidente Musumeci anticipò che l’assessorato regionale alla salute aveva in programma di utilizzare l’intero edificio, svuotato nel 1978 dopo l’inaugurazione nell’attuale ospedale Sant’Elia: ” in viale Regina Margherita – dice – porteremo tutti gli uffici dell’asp che oggi sono in via Cusmano e lì trasferiremo tutti gli uffici regionali oggi ubicati in edifici privati. Il tutto in un’ottica finalizzata alla riduzione dei costi”.

L’annuncio trovò l’immediata replica del sindaco Gambino il quale ricordò che l’edificio di viale Regina Margherita era stato ceduto dal Comune nel 1991 con il preciso vicolo che diventasse sede del polo didattico della facoltà medicina che proprio in quegli anni stava nascendo a Caltanissetta.

Sulla questione calò il silenzio ma lo scorso 2 agosto il governo regionale ha disposto il trasferimento della sede direzionale degli uffici aziendali nell’ex ospedale, utilizzando l’immediato esodo del personale della palazzina ha al piano terra della vecchia struttura e contestualmente “l’immediato avvio delle operazioni di trasferimento del servizio provinciale di motorizzazione civile” da via Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Cusmano, nella palazzina nel frattempo liberata. Questa sarebbe la prima tranche del piano predisposto all’assessorato alla salute che prevede anche il trasferimento della palazzina B per ospitare altri uffici regionali oggi in locali privati. Tuttavia, la nuova destinazione potrebbe avvenire soltanto in deroga al PRG vigente.

A dare l’assenso alla variazione dovrà essere Comune. Il sindaco preannuncia sin da adesso che verrà dato un parere contrario: “Il nostro strumento urbanistico -dice- prevede in quella struttura attrezzature universitarie e culturali. Per cui bocceremo qualsiasi progetto ci venga proposto che non abbia questa finalità”.