Caltanissetta, Dusty: conferimento errato per quasi la metà dei rifiuti controllati

Dal report emesso dagli agenti della Polizia municipale, per la settimana appena trascorsa (dal 25 luglio al 30 luglio 2022), emerge il dato di 12 rifiuti regolari contro i 13 non conformi, su un totale di 25.

Gli agenti della Polizia municipale di Caltanissetta, con il supporto degli operatori Dusty, hanno eseguito gli accertamenti nelle vie: Via C. Dusmet, Via Gagini, Via Guardavascio, Via Madonna di Fatima, Via Redentore, Scalinata Via Rampello, Via Niscemi, Via L.Russo, Via L. Monaco.

Fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta, il piano dei controlli ad opera della Polizia municipale con il supporto degli operatori Dusty proseguirà ancora.

Foto: archivio