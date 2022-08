Caltanissetta, bilancio partecipativo 2022: possono votare anche i 16enni

Ha preso il via la seconda fase del Bilancio partecipativo 2022.

I cittadini residenti a Caltanissetta, che abbiano già compiuto almeno 16 anni, potranno presentare proposte di progetto in cinque ambiti: cultura; cura e bellezza del centro storico; sport; sviluppo economico; tutela e benessere degli animali.

I fondi totali messi a disposizione sono 40.000, 8000 per ogni singolo progetto.

Sono sicuro che i nisseni non mi deluderanno: creatività, talento e voglia di migliorare la città saranno gli ingredienti vincenti per chi vorrà mettere in campo le sue competenze e portare a Caltanissetta innovazione e nuovi stimoli.

Per presentare le proposte progettuali c’è tempo fino al 15 settembre. Leggete di più qui: https://comune.caltanissetta.it/informazioni/invito-ai-cittadini-a-presentare-le-proposte-progettuali-a-valere-sul-bilancio-partecipativo-2022/