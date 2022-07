Sicilia Cabaret e Made in Sud al Teatro di Verdura con il rapper Clementino sul palco con Matranga e Minafò

Metti sullo stesso palco un rapper, due showman e una squadra di comici, e poi un pubblico, una sera d’estate e uno dei più bei teatri della città e… il divertimento è assicurato. Lunedì 8 agosto, alle ore 21.30, Sicilia Cabaret, insieme alla spontaneità partenopea di Made in Sud, porta al Teatro di Verdura uno spettacolo unico: con Matranga e Minafò a divertire il pubblico ci sarà il rapper Clementino.

Made in Sicilia Cabaret è così lo spettacolo che unisce nel segno della comicità il Regno delle due Sicilie: grazie a Clementino, una star del rap nazionale originaria di Avellino, l’ironia scanzonata di Matranga e Minafò, il duo comico di Made in Sud, acquista un sapore nuovo e inedito. Sul palco anche i comici di Made in Sud Mariano Bruno, Gennaro Scarpato e Pasquale Palma.

Rapper e conduttore, Clementino ha condotto insieme a Lorella Boccia “Made in Sud”, lo show comico in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, in prima serata su Rai Due ogni lunedì. È lì che l’artista ha avuto modo di apprezzare la comicità del duo palermitano. Da lì l’idea di un sodalizio che portasse a Palermo, città da dove tutto ha avuto origine, una storia di risate, musica e sano divertimento.

Per partecipare allo spettacolo è necessario acquistare i biglietti: 35 euro poltronissima, 30 euro poltrona, 25 euro distinti, 20 euro gradinata non numerata, 10 euro ridotto per bambini under 12. È possibile acquistarli online su: siciliacabaret.organizzatori.18tickets.it, www.tickettando.it e www.ticketone.it, oppure in uno dei numerosi punti vendita autorizzati. Per informazioni è possibile chiamare il numero 345.2176618.