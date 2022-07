In Pakistan la capra con le orecchie più lunghe del mondo diventa una star

Un capretto è diventato una star social in Pakistan grazie alle sue lunghissime orecchie, che misurano 54 centimetri. Nato il mese scorso, Simba vive nella città di Karachi con il suo allevatore Mohammad Hasan Narejo.

Il record mondiale – Nei Guinness World Records non esiste una categoria specifica ma Narejo ne rivendica comunque il record mondiale. Le orecchie di Simba sono così lunghe che l’allevatore deve piegarle sulla schiena per impedire alla capra di camminarci sopra. È stata progettata anche un’imbragatura in modo che simba possa portare le sue orecchie al collo.

Narejo vuole allevare Simba come uno stallone per far diventare il Pakistan una delle principali nazioni di allevamento di capre. “Il nome di Simba deve vagare per il mondo intero”, ha dichiarato l’allevatore.