Caltanissetta. Srr Sud. Anzaldi (Cgil FP): “Per la bozza del bando pubblico per assunzione di operatori addetti alla raccolta chiediamo un quadro generale e chiaro sulle unità che si intendono assumere”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota della Cgil FP a firma del coordinatore di igiene ambientale Paolo Anzaldi su propria posizione in merito alle procedure che la SRR Impianti Sud ha operato per la bozza del bando pubblico per l’assunzione degli operatori addetti alla raccolta esitata e inviata alle OO.SS. lo scorso 8 luglio.

“Non era mai stato proposto un bando che dovesse comprendere in maniera distinta i livelli di inquadramento e come riportato testualmente nello stesso si legge all’art 1 punto 1.1 “… n. 142 addetti da inquadrare a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time e full time……”

La procedura adottata pertanto ci lascia perplessi perché avere un quadro generale e chiaro sulle unità che si intendono assumere e in quali cantieri è di fondamentale importanza per garantire due specifiche esigenze: occupazione e resa del servizio.

Risulta abbastanza evidente e necessario un incontro ( da noi già richiesto) per dare risposte certe e chiarire dubbi e perplessità. E inoltre si chiede anche l’elenco delle unità assunte a Timpazzo dal 2020 ad oggi visto che si continua ad assumere a tempo determinato con l’agenzia interinale e si dovrà procedere ad avviare una gara da 20 milioni di euro sempre con personale in somministrazione e a tempo determinato.

Riteniamo assolutamente importante conoscere quanta forza lavoro è stata impiegata e quanta ne sarà assunta affinché possa essere garantita massima trasparenza nelle procedure assunzionali una volta che si avvii anche per Timpazzo ( dopo ben due anni) una procedura ad evidenza pubblica. Le nostre richieste saranno inviate anche ai Sindaci soci affinché si possa condividere un percorso che dipani incertezze e preoccupazioni sui tempi e sulle procedure adottate” .

Il Coordinatore Igiene ambientale Cgil FP Paolo Anzaldi