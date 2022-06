Caltanissetta: “The Road to Terra Madre” inaugurata la “due giorni” di eventi, laboratori e forum

Questa mattina al Centro Michele Abbate di Caltanissetta si apre “The Road to Terra Madre”, il forum itinerante che promuove attività, eventi, iniziative e laboratori che promuovono lo stile di vita della Dieta Mediterranea, le buone prassi e le sane abitudini non soltanto in ambito alimentare.

La manifestazione, che si svolgerà nelle giornate di oggi e domani, è stata organizzata e patrocinata dal Comune di Caltanissetta – e in particolare l’assessore Francesco Nicoletti -, da Slow Food Sicilia e Slow Food Caltanissetta.

Il programma di oggi, libero e aperto a tutti, prevede: