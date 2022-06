Caltanissetta. Petrantoni e Bruzzaniti diffidano l’Amministrazione: “impone la scerbatura ma non la esegue”

I consiglieri di Fratelli d’Italia di Caltanissetta, Salvatore Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti, interviengono chiedendo all’amministrazione comunale e alla giunta Gambino il perché sia stata emessa una –giusta e dovuta- direttiva ma non se ne sia stato rispettato il contenuto.

“In particolare – scrivono i consiglieri d’opposizione – ad oggi,16.06.2022, moltissime aree della nostra città presentano pericoli di possibili incendi cagionati dalla mancata attuazione di tale ordinanza, che, ricordiamo obbliga “entro la data del 15 giugno del corrente anno, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, anche all’interno dell’abitato cittadino, a mantenerli sgombri da vegetazione secca e residui legnosi e, entro la stessa data, a provvedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti”.

Salvatore Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti, dunque, chiedono alla Giunta Gambino: “Se è coerente con l’ordinanza emanata la negligenza dell’amministrazione nell’osservarla.

Se è accettabile che ogni anno lo scerbamento non venga eseguito in tempo debito soprattutto consapevoli delle sempre più pesanti situazioni climatiche in termini di caldo e afa.

Se è accettabile non impegnare per tempo, lo IACP, proprietario di diversi spazi nel territorio comunale di Caltanissetta, al fine di adoperarsi nella scerbatura e pulizia di vaste aree ad oggi ricolme di sterpaglia. Diffidiamo l’operato di questa amministrazione che ad oggi 16.06.2022, con termine ultimo indicato nell’ordinanza sindacale scaduto, espone la città ed i cittadini a gravi pericoli di incendi a causa di incuria e negligenza del Sindaco stesso”.