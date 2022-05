Giro-E 2022, il via oggi in Sicilia da Adrano: arriverà a Verona il 29 maggio

Mai così affollato, colorato, ricco di stelle e di voglia di pedalare. È il Giro-E edizione 2022, la quarta nella storia di questo evento che è l’unico “Grande Giro” al mondo dedicato alle bici a pedalata assistita. Ha preso il via questa mattina da Adrano, Città metropolitana di Catania. La Sicilia ospita per la terza volta la partenza del Giro-E: nel 2018 l’edizione numero zero partì da Catania, nel 2020 l’edizione numero due prese il via da Caltanissetta, nel 2022 è la volta, appunto, di Adrano. Forte è il rapporto tra Regione Siciliana e RCS Sport: oltre al Giro-E, infatti, RCS Sport sull’isola porta anche il Giro d’Italia e il Giro di Sicilia, giunto alla sua terza edizione.

La presentazione ufficiale dell’evento al pubblico si è svolta alle 16.00 di ieri in piazza Duomo a Catania. Presenti Sergio Parisi, Assessore allo Sport Comune di Catania; Fabio Mancuso, Sindaco di Adrano; Paolo Bellino, Direttore Generale e Amministratore Delegato di RCS Sport; Sandro Pappalardo, Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ENIT; Tony Toro, Responsabile Marketing, Sales and Offering Engineering B2G di Enel X Italia; Mariano Autuori, Direttore Marketing Toyota Motor Italia; Bruno Tabacci, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Politica economica; Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale di nuoto; Andrea Lo Cicero, ex Nazionale di rugby; Roberto Salvador Direttore Giro-E.

Sul palco sono state presentate le maglie ufficiali dell’edizione 2022 e sono sfilati i capitani di tutti i team partecipanti, che sono ben 13 (record per l’evento). Tra essi, molti ex professionisti del pedale, come Igor Astarloa (Valsir 1), campione del mondo in linea 2003; Damiano Cunego (RCS Sport), vincitore del Giro d’Italia 2004 e di una Amstel Gold Race; Andrea Tafi (Free To X) vincitore di Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Il Lombardia; Roberto Ferrari (Valsir 2), professionista dal 2007 al 2019 e vincitore di una tappa al Giro d’Italia; Daniele Colli (New Holland-Raspini), professionista dal 2005 al 2017; Andrea Ferrigato (Trenitalia), professionista dal 1991 al 2005, in staffetta con Alessandra Cappellotto, prima italiana campionessa del mondo in linea 1997 e due volte bronzo. E poi Alessandra Fior (ENIT), Amedeo Tabini (FLY Cyclint Team-CDI), Roberto Chiozzotto (Randstad E-Cycling Team), Patrick Martini (Toyota), Iader Fabbri (Enel X), Emiliano Cantagallo (Sara Assicurazioni), Jacopo Rognoni (Brainvest-Stoneweg). Ancora da designare il capitano di Carglass, special team che si vedrà in ben quattro tappe, e It’s Electric, altro special team.

Nei due giorni precedenti la partenza, domenica 8 e lunedì 9 maggio, Catania ha ospitato la prima edizione di EXPO-E, l’ultima nata tra le iniziative legate al Giro-E: sviluppata da RCS Sport, organizzatore del Giro d’Italia come del Giro-E, EXPO-E è una fiera itinerante che racconta i nuovi orizzonti della mobilità sostenibile e la promuove creando un contatto tra le aziende e il pubblico, che può assistere a talk di approfondimento, vedere e testare i prodotti che rendono le due ruote, a trazione elettrica ma non solo, uno dei pilastri della mobilità di domani. Quella di Catania è stata la prima delle quattro tappe previste. Le successive si terranno nei prossimi fine settimana: Napoli 14 maggio Mostra d’Oltremare, Torino 21 maggio Parco del Valentino, Verona 29 maggio Fiera Verona.

EXPO-E rappresenta una declinazione naturale per un evento come il Giro-E, che ha come title sponsor Enel X e fra i suoi scopi quello di promuovere l’utilizzo della bici elettrica nella vita quotidiana per ridurre il consumo di carburante di origine fossile e l’inquinamento. La prima tappa è stata un successo. Tra gli stand presenti, quelli di Enel X, Helbiz, Iveco Bus, Bianchi, Trenitalia, Regione Calabria. Tanti i talk con personaggi noti, tra cui l’olimpionico con l’asta Giuseppe Gibilisco, l’ex campione di rugby Andrea Lo Cicero, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Politica economica Bruno Tabacci, il Direttore marketing Trenitalia Gioacchino Costa, il Key account manager Comunità energetiche e-City di Enel X Giuseppe Lo Verso, il Global Head of Bus Customer Service di Iveco Bus Marco Franza.

Il Giro-E 2022 arriverà a Verona il 29 maggio, dopo 18 tappe e 1.025 chilometri complessivi. Ben 24.780 metri di dislivello positivo, per una media di oltre 1.350 metri a tappa, che saranno da un lato un’esperienza esaltante per i partecipanti, dall’altro un duro banco di prova per i produttori di biciclette e batterie. Quattro le tappe a quattro stelle, due a cinque stelle, con gli esuberanti arrivi in quota al Blockhaus, all’Aprica, traguardo della Sforzato Wine Stage. In totale saranno cinque le tappe con un dislivello positivo oltre i 2.000 metri, di cui una, la tappa numero 6, la Orsegna-Blockhaus, supererà addirittura i 3.000 (saranno 3.100, per la precisione).

Come nel 2021, ci sarà una prova a cronometro (l’ultima tappa, la numero 18, a Verona) e si sconfinerà il Slovenia (di nuovo, come l’anno scorso) per la partenza della tappa 16, Kobarid-Santuario Castelmonte. La più breve sarà lunga 17,4 chilometri (la cronometro), la più lunga ben 96,4 (tappa numero 7, Civitanova Marche-Jesi). Ma saranno 13 le tappe con una lunghezza pari o superiore ai 50 chilometri.

Nello Musumeci, Presidente Regione Siciliana. “Il governo siciliano scommette da sempre, con convinzione, sul binomio sport e turismo. Con il Giro di Sicilia, il Giro d’Italia e il Giro-E, la primavera è, a pieno titolo, la stagione del grande ciclismo nell’Isola. I tre grandi eventi di livello internazionale, fortemente voluti e realizzati

con la collaborazione di RCS Sport, oltre a richiamare tantissimi appassionati costituiscono occasioni uniche per ritorno di immagine e promozione turistica. Grazie a queste manifestazioni valorizziamo ulteriormente piccoli e grandi centri della Sicilia, facendo apprezzare la nostra regione in tutto il mondo e dando la possibilità di scoprire le località meno note, i ‘tesori’ custoditi tra il mare e le aree interne”.

Manlio Messina, Assessore Turismo, Sport e Spettacolo Regione Siciliana: “La nostra terra si candida a essere un paradiso per tutti i ciclisti, non solo per gli atleti delle competizioni agonistiche che danno all’Isola la ribalta dei grandi palcoscenici internazionali. Ci proponiamo come terra da esplorare, ricca di luoghi da scoprire pedalando tra mare e montagna, magari proprio in sella a bici a pedalata assistita, mezzi che si addicono perfettamente alla scoperta del nostro variegato e sorprendente territorio con le sue tradizioni, le sue specialità culinarie e le sue unicità”.

Fabio Mancuso, Sindaco di Adrano: “Il Giro-E rappresenta il futuro dello sport e della sostenibilità. La partenza da Adrano è un segnale forte per la Sicilia, che vuole diventare una regione che guarda a un nuovo modo di vivere, sempre più rispettoso dell’ambiente. Adrano è orgogliosa di ospitare il Giro-E e lo ha accolto con il pathos di chi attende un evento di rilevanza internazionale”.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport: “Il Giro-E è la testimonianza di come lo sport sappia e possa esaltare il territorio. Grazie alla collaborazione di partner come la Regione Siciliana è possibile creare percorsi fantastici in grado di fare scoprire un’Italia in parte ancora inedita e trasferire cultura sostenibile”.

Sandro Pappalardo, Consigliere del Consiglio di Amministrazione di ENIT: “Ci preme rafforzare, in un’ottica di perseveranza verso la sostenibilità e l’incisività del rilancio turistico, un appuntamento consolidato che vede Enit e RCS Sport agire in sinergia per sviluppare una narrativa corale dei territori che possa ispirare un nuovo modo di approcciarsi alla conoscenza dei luoghi”.

Tony Toro, Responsabile Marketing, Sales and Offering Engineering B2G di Enel X Italia: “Accompagniamo il Giro-E sin dal 2019, anno della prima edizione, perché crediamo nei valori dello sport e riteniamo che sia un’occasione importante per portare i temi della transizione energetica nei territori toccati”.

Mariano Autuori, Direttore Marketing Toyota Motor Italia: “Essere Mobility Partner della corsa ciclistica più prestigiosa del nostro Paese è per noi motivo di orgoglio. Nello sport ritroviamo lo spirito e i valori che ispirano la nostra visione Beyond Zero, che mira alla realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva, ed essere protagonisti del Giro d’Italia e del Giro-E con la nostra gamma elettrificata è la testimonianza del nostro grande impegno rispetto ai temi di tutela ambientale e di mobilità sostenibile che ci legano a questo sport, perché promuovono il mezzo di mobilità sostenibile per eccellenza”.

Roberto Salvador, Direttore Giro-E:“La prima tappa di EXPO-E ha aperto la strada a un nuovo format che sarà estremamente importante per parlare di mobilità sostenibile e di futuro green. Affiancarlo al Giro-E ha esaltato i contenuti di questo evento che sta ottenendo sempre più successo, lo dimostra il record nel numero dei team partecipanti. Un ringraziamento a Catania, che dopo avare dato il via al Giro-E quattro anni fa, ha tenuto a battesimo anche Expo-E”.