Donna di 60 anni muore travolta da un’auto che sarebbe stata guidata da neopatentata

Una donna di 60 anni, Loretta Russo, è morta in un incidente stradale in via Michele Titone. La donna era appena uscita dagli uffici dell’Inail ed è stata travolta da un’auto che era si era scontrata con un’altra vettura. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, a guidare l’auto sarebbe stata una neopatentata che con un familiare stava facendo pratica. L’auto ha terminato la sua corsa contro altri mezzi parcheggiati.

Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che hanno eseguito i rilievi per accertare l’esatta dinamica. I vigili del fuoco hanno estratto la donna che si trovava sotto l’auto, ma purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.