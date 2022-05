Caltanissetta: D’Ippolito (Omceo): “via iter disciplinare al medico che balla in ospedale e posta video”

“Anch’io apriro’ l’iter disciplinare dell’ordine”. L’ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito, in riferimento ai video postati su tik tok da una giovane dottoressa del pronto soccorso Covid dell’ospedale Sant’Elia.

Nei video la professionista balla su musiche latino americane con alcune frasi a corredo, in una delle quali si legge “Quando hai finito il turno, non hai ucciso nessuno e puoi tornare a casa a dormire”.

Una frase che ha ritenuto particolarmente sconveniente il padre di Mirko Mattina, 26enne morto in ospedale dopo 26 ore di attesa al pronto soccorso ina una giornata nella quale in turno c’era la stessa dottoressa dei video.

In altri invece parla delle terapie somministrate oppure della fatica dei lunghi turni svolti in guardia medica.

“L’ente che rappresento – afferma il presidente D’Ippolito – ha una duplice mission che e’ quella della tutela della salute del cittadino e della salvaguardia e del decoro della dignita’ del medico. Ed e’ su questi due canali che l’Ordine in base al filmato di cui e’ venuto a conoscenza ha intrapreso l’iter disciplinare. Tutto cio’ non inficia quello che e’ stato il grande lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari soprattutto negli ultimi due anni di pandemia sempre a salvaguardia della salute del cittadino”.

“Auspico che non era intenzione della collega mancare di rispetto ai tanti cittadini morti per covid in questi due anni.

E comunque – conclude – reitero l’invito a tutti gli iscritti all’Ordine dei medici di Caltanissetta di mantenere il profilo sempre basso soprattutto per quanto riguarda l’uso dei social”.

La direzione sanitaria dell’Asp ha chiesto alla professionista l’immediata rimozione dei video e ha aperto un’indagine interna.