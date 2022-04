Lego: con pandemia utile +33% a 13,3 miliardi corone

La pandemia da Covid 19 ha spinto l’utile di Lego, salito del 33% a 13,3 miliardi di corone (1,79 miliardi di euro). Un risultato che si e’ riflesso sui conti di Kirkbi Invest, il fondo danese che fa capo alla famiglia che controlla il produttore dei mattoncini giocattolo, che ha quadruplicato l’utile da 6,4 (0,86 mld euro) a 27 miliardi di corone (3,63 mld euro).

Il fondo investe in diversi settori oltre che in Lego, di cui ha una quota pari al 75%. Tra societa’ quotate e non quotate il rendimento degli investimenti e’ stato pari a 15,6 miliardi di corone (2,1 mld euro) nel 2021.