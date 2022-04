Caltanissetta, l’onestà non ha nazionalità. Trova un portafogli in strada e lo consegna in Questura

Caltanissetta, ventenne guineano trova un portafoglio in via Kennedy e lo porta in Questura. La proprietaria è una cittadina statunitense in vacanza in città

Un giovane, nel giorno di Pasquetta, ha ritrovato il portafoglio con all’interno alcune decine di euro in contanti, ma contenente carte di credito, due passaporti di cittadini statunitensi e altri documenti.

Bella storia di Pasquetta a Caltanissetta dove, lunedì 18 aprile, in Questura si è presentato un 20enne cittadino di nazionalità guineana, residente nel capoluogo nisseno, per consegnare un portafoglio smarrito, recuperato poco prima dallo stesso in via Kennedy.

La proprietaria, una cittadina statunitense che si trova in vacanza in città, oggi è stata rintracciata dagli agenti dell’ufficio relazioni con il pubblico della questura i quali gli hanno restituito quanto smarrito.

Una volta in possesso del portafoglio la statunitense, a dir poco felice per la lieta notizia, ha ringraziarlo il ventenne per il profondo senso civico dimostrato nella circostanza.