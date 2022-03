React-Eu, Ministro Carfagna: interventi su reti idriche Sud, “Chiudiamo era degli acquedotti-colabrodo”. Fondi anche per Caltanissetta

“Con la definizione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento dal Mims parte il piano di ammodernamento e ristrutturazione delle reti idriche della Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata: 482 milioni del React-Eu per mettere in sicurezza centinaia di chilometri di acquedotti-colabrodo e restituire a decine di migliaia di cittadini, agricoltori e imprese la certezza sull’erogazione dell’acqua”. Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha annunciato la pubblicazione della graduatoria (sul sito del Pon Infrastrutture e Reti) dei progetti per interventi contro la dispersione idrica che beneficeranno di due tranche di finanziamenti: la prima, per 313 milioni di euro, è già disponibile; la seconda, per ulteriori 169 milioni, sarà utilizzabile a breve.

“Il React-Eu – ricorda il ministro – è il primo programma europeo di solidarietà e coesione varato sull’onda della pandemia: ho voluto con forza focalizzarlo sugli interventi idrici perché sono convinta che il problema degli acquedotti-colabrodo sia una delle principali emergenze del Sud, da aggredire con energia”.

Tra gli interventi finanziati i principali riguardano le reti idriche di Napoli e della Campania, la riduzione delle perdite nelle reti di Enna, Palermo e della provincia di Caltanissetta, il risanamento delle reti idriche della Puglia e dell’acquedotto lucano. Altri interventi contro il dissesto idrico nelle regioni meridionali sono in programma sia a valere sull’anticipazione dei Fondi Sviluppo e Coesione