Italia, crollano le scale di un palazzo: ferito un 13enne

A Torino, all’interno di un palazzo di via Domodossola, una rampa di scale in marmo è crollata improvvisamente.

E’ rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, un 13enne che stava uscendo di casa per andare a scuola. L’edificio è inagibile e sono state evacuate in tutto sei famiglie: le persone sono state fatte uscire dalle finestre grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Le testimonianze – Il 13enne è rimasto ferito mentre scendeva le scale che, al primo piano a tre metri di altezza, sono crollate sotto i suoi piedi: è stato ricoverato all’ospedale Maria Vittoria per accertamenti. “Mio figlio stava andato a scuola ed è caduto in piedi”, racconta la madre del giovane. “Ho visto crollare le scale mentre entravo nell’androne – aggiunge un condomino che ha assistito all’incidente – ed è stato terribile”.

Le famiglie evacuate – Alcuni condomini evacuati troveranno ospitalità da amici o parenti, altri invece in strutture alberghiere che il Comune ha messo a disposizione. “Non c’erano stati crolli in precedenza, bisognerà capire cosa è accaduto – spiega l’amministratore – poi le famiglie potranno rientrare dopo che la scala verrà messa in sicurezza”.