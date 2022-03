Caltanissetta, visita del Senatore Faraone: “Vogliamo diventare un cantiere per formare i giovani”

Il Senatore Davide Faraone è venuto a Caltanissetta per incontrare i vertici locali del Partito “Italia Viva” fondato da Matteo Renzi.

Con l’ex sindaco e componente dell’assemblea nazionale Salvatore Messana, l’ex vicesindaco Felice Dierna e il neo coordinatore cittadino Pierligi Borsalino, Rosario Di Proietto (componente del dipartimento regionale Giustizia del Partito) ha ragionato sul futuro da dover costruire e sui giovani da formare per prepararli a diventare i dirigenti del domani.

“La nostra è una forza politica riformista, liberale moderata, pronto ad aggregare i movimenti, i partiti di centro, oltre che coloro che hanno già vissuto la loro stagione politica all’interno delle liste civiche – ha commentato il Senatore -. Ma vuole anche essere un cantiere capace di formare i giovani in vista e la loro esperienza diretta in politica”.

“Caltanissetta ha tutte le carte per diventare un’area metropolitana al pari delle altre” ha aggiunto Salvatore Messana.

Una “centralità” che, come ha evidenziato Felice Dierna, potrebbe diventare un volano di sviluppo importante per l’intera area della Sicilia centrale.

“Con determinazione umiltà e coraggio – ha concluso Faraone – vogliamo costruire una rete di alleanze che in prospettiva abbia e titoli per assumere ruoli di preminenza nella politica a tutti i livelli. In Sicilia possiamo già annoverare figure di primissimo piano. A Caltanissetta e Gela, dove abbiamo già un assessore, è nostro intento costruire una nuova classe dirigente attraverso periodiche scuole di formazione. La nostra collocazione è al centro dello scacchiere politico nazionale ed è disponibile a dialogare sia con PD sia con Forza Italia.