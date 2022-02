Mussomeli diventa una meta ambita. Con “case a un euro” sono state vendute già 340 abitazioni

Mussomeli, piccolo comune dell’entroterra siciliano sta diventando una delle mete preferite per emigrare da parte della popolazione argentina. Si, perché il territorio che può mostrare anche la bellezza di uno dei castelli più imponenti d’Italia, quello denominato come Manfredonico Chiaramontano ha già venduto la bellezza di 340 case alla popolazione sudamericana grazie al progetto “Case ad un Euro” lanciato dall’Amministrazione Comunale.

“Siamo estremamente felici di quello che abbiamo raggiunto finora – commenta Erica Moscatello, presidente Caccipit, che si occupa di consulenza della Pubblica Amministrazione a Mussomeli -.

Il progetto è nato nel 2016, ma già abbiamo raggiunto un buon numero di case vendute che comunque non costano soltanto un euro. Ci sono infatti dei costi burocratici tipo quelli per regolarizzare le abitazioni e l’atto, ma tante persone sono felici ugualmente di sbarcare in questa cittadina, ricca di storia, di cultura, di tradizione.

Abbiamo venduto abitazioni a famosi giornalisti, ad artisti di fama internazionale. Vorrei dire qualcosa in più, ma non posso per non infrangere la riservatezza degli acquirenti”.