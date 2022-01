Mozione consiliare del Pd per migliorare conferimento dei rifiuti con più efficiente comunicazione delle variazioni del calendario

SAN CATALDO. I Consiglieri Comunali del Partito Democratico di San Cataldo, Francesca Cammarata e Marco Cataldo Imera, hanno presentato una mozione con l’obiettivo di migliorare il sistema di conferimento dei rifiuti attraverso una più efficiente comunicazione delle variazioni del calendario da parte dell’Ente Comunale e della ditta affidataria.

Inoltre si chiede che i cittadini residenti in zone non servite dal sistema porta a porta possano conferire tutti i rifiuti correttamente differenziati presso i punti mobili senza doversi attenere al calendario previsto per il porta a porta e in orari congrui, anche al di fuori da quelli lavorativi.

Nella mozione sull’adeguamento della pubblicità in tema di calendario conferimento rifiuti e ripristino possibilità di conferimento presso gli eco-punti mobili per i residenti in zone non servite di tutte le tipologie di rifiuto differenziato, è stato evidenziato che “Un fenomeno molto presente, assolutamente censurabile dal punto di vista del comportamento delle persone è quello dell’abbandono dei rifiuti nelle aree periferiche e centrali della nostra città; i risultati di detti comportamenti hanno come diretta conseguenza il degrado e l’inquinamento ambientale oltre che costi di natura economica; per ottenere un risultato significativo in termini di riduzione del fenomeno di abbandono dei rifiuti occorrerebbe una stretta sinergia tra Amministrazione, Gestore e Cittadini”.

Nella mozione è stato rilevato che “Sono diverse le zone e dunque le famiglie che non sono servite dal porta a porta e che pertanto usufruiscono degli eco-punti mobili per il conferimento dei rifiuti; la gestione degli stessi eco-punti comunali è affidata alla ditta Multiecoplast SRL così come le attività di comunicazione e sensibilizzazione sul tema rifiuti; la stessa ditta, secondo l’art. 13 del contratto, è obbligata a dare immediata comunicazione al Comune, di ogni circostanza che abbia influenza nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto di appalto; lo stesso contratto prevede che qualora non siano rispettati i termini di espletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto pattuito ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, al gestore del servizio può essere comminata una penale commisurata alla gravità della negligenza”.

Pertanto, secondo i consiglieri del Pd, “ritenuto che non viene data pubblicità sul sito istituzionale del Comune alle variazioni di calendario per i conferimenti di rifiuti negli eco-punti mobili e che la ditta utilizza il “passaparola” per comunicare tali modifiche; non è per situazione imputabile ai cittadini che risiedono in zone non servite che il porta a porta in dette zone non viene effettuato; molti cittadini non possono recarsi quotidianamente negli eco-punti mobili per rispettare il calendario di conferimento rifiuti previsto per il porta a porta e valido anche per i residenti non serviti; ciò disincentiva i cittadini al corretto conferimento e alla adeguata differenziazione dei rifiuti”.

Alla luce di queste considerazioni i consiglieri del Pd hanno invitato il sindaco e la Giunta “Ad impegnarsi nel chiedere al gestore dei rifiuti di dare preventiva comunicazione all’Ente delle variazioni del calendario di conferimento rifiuti così da poterne dare tempestiva e adeguata notizia alla cittadinanza tramite sito istituzionale; a ripristinare degli orari congrui per il conferimento dei rifiuti negli eco-punti mobili così da consentire ai cittadini di recarvisi anche fuori dagli orari lavorativi; ad impegnarsi affinché i cittadini residenti in zone non servite possano conferire tutti i rifiuti correttamente differenziati presso i punti mobili senza doversi attenere al calendario previsto per il porta a porta e dunque non essere obbligati a recarsi quotidianamente presso gli stessi; a garantire che il contratto di gestione e smaltimento dei rifiuti venga correttamente osservato”.