Covid in Sicilia, Musumeci: “Con attuali numeri in aumento non escludo zona arancione”

“Non possiamo escludere con questa tendenza e con questi numeri, in aumento, la zona arancione. A tal proposito lancio un appello ai cittadini verso il rispetto delle norme per evitare di andare in zona arancione e nel peggiore dei casi in zona rossa. Ad ogni modo, in queste due ipotesi, la nostra speranza è quella di poter consentire ai vaccinati, con almeno la seconda o la terza dose, di potersi muovere senza restare reclusi nella propria abitazione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso della conferenza stampa sulla dispersione scolastica a Palazzo d’Orleans a Palermo.