La tragedia di Palma di Montechiaro: il sindaco annulla eventi natalizi; la piccola vittima portata via dalla casa in una bara bianca

Appena qualche giorno fa, a nome della Città di Palma di Montechiaro, s’era stretto al dolore straziante della Città di Ravanusa. Il Sindaco Stefano Castellino con proprio Decreto aveva proclamato per il giorno dei funerali di Stato, il Lutto Cittadino in ricordo delle Nove Vittime della tragedia di Ravanusa. Stasera, tuttavia, a distanza di pochi giorni, s’è ritrovato a dover commentare la grave tragedia che ha colpito la sua comunità. “Una tragedia immane”, ha detto a caldo il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino.

Il sindaco ha poi ribadito che il Comune si farà carico dei lavori per il ripristino della casa di via San Giuseppe danneggiata dall’incendio e le spese del funerale. Il primo cittadino ha anche fatto sapere che, grazie ad una cooperativa, è stato possibile trovare una sistemazione alle altre otto persone che abitavano nella palazzina. Infine, ha disposto l’annullamento degli eventi natalizi cittadini. Il corpo della piccola vittima di questa tragedia è stato infine portato via dalla casa in cui s’è verificato il tragico rogo all’interno di una bara bianca.