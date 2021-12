Caltanissetta, segnalazione di un cittadino: “in via Turati pali della luce spenti da 4 anni”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino che vive in via Turati a Caltanissetta.

“Ho inviato mail al Sindaco di Caltanissetta e all’ufficio tecnico ma ancora non ho avuto una risposta” ha spiegato l’uomo motivando la sua segnalazione.

“Sono un cittadino che abita in via turati, ma da più di 4 anni devo accettare che le lampadine del palo di via Turati n 161 sono fulminante e non funzionano”.

Il problema, che si avverte ogni giorno dopo il tramonto, è legato alle buche per strada e qualcuno, potrebbe inciampare e cadere”

Il cittadino ha sottolineato come la situazione sia diventata ormai intollerabile e quale sia la difficoltà nel ripristinare l’illuminazione di un palo pubblico al servizio di cittadini che pagano regolarmente le tasse.

“I diritti vanno a braccetto con i doveri” ha concluso.