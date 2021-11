Maltempo in Sicilia: in 3 giorni contate 11 bufere con bombe d’acqua e fulmini

In appena tre giorni di maltempo si sono abbattuti sulla Sicilia ben 11 eventi estremi tra bombe d’acqua, tempeste di fulmini e bufere di vento che hanno causato danni nelle citta’ e nelle campagne. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di maltempo che investito l’Italia sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). La regione piu’ duramente colpita dalla perturbazione – sottolinea la Coldiretti in una nota – e’ la Sicilia dove si e’ concentrata la quasi totalita’ dei nubifragi che hanno interessato le province di Agrigento, Trapani, Siracusa ma e’ stata colpita anche Catania. Se a Sciacca sono caduti 220 millimetri di pioggia in 22 ore a Castelvetrano ne sono caduti 240 in un giorno ma precipitazioni intense – precisa la Coldiretti – si sono verificate anche a Portopalo di Capo Passero dove in sole 3 ore sono caduti 47 millimetri mentre a Licata si e’ verificata una tempesta di fulmini e a Favara una bufera di vento.