Regno Unito: Elisabetta II a Windsor dopo esami in ospedale, ora a riposo

Sono giornate di apprensione, nel Regno Unito e non solo, per le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. La monarca è rientrata al Castello di Windsor dopo aver trascorso una notte in ospedale. Secondo Buckingham Palace, la 95enne è stata mercoledì notte nella clinica privata King Edward VII di Londra per “test preliminari” ed è poi giovedì tornata a casa all’ora di pranzo di buon umore, tanto da ascoltare già nel pomeriggio dietro la sua scrivania per svolgere le incombenze più leggere. Le preoccupazioni del popolo, però, sono legittime.

La Regina, infatti, solo giorni fa ha annullato un viaggio per festeggiare i 100 anni dell’Irlanda del Nord e da palazzo avevano detto che aveva accettato “a malincuore” il consiglio medico di osservare qualche giorno di riposo. Ancora prima, la monarca era apparsa in pubblico camminando con un bastone da passeggio durante una funzione all’Abbazia di Westminster. La cosa ha destato scalpore perchè era successa solo una volta prima, nel 2003, quando però aveva subito un intervento chirurgico al ginocchio.

Forse anche per questo Buckingham Palace si è sentito in dovere di diramare una nota, cosa che altrimenti non avrebbe mai fatto per semplici esami. Ma dopo che il Sun aveva riportato la notizia del ricovero, il palazzo è stato meglio confermato e dichiarato l’accaduto per tranquillizzare i sudditi. Anche perchè il programma delle settimane e dei prossimi mesi è intenso. A partire dal vertice sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a Glasgow, in Scozia, a partire dal 31 ottobre.

Forse proprio in vista di questo è necessario un po' di riposo preventivo. E poi, nel 2022, il Giubile di Platino, ossia la celebrazione dei suoi 70 anni sul trono. Elisabetta, infatti, governa dal 1952. Recentemente ha rifiutato l'onore di essere nominata 'Anziana dell'anno' dalla rivista The Oldie: il suo ufficio ha detto che "Sua Maestà crede che si sia vecchi quanto ci si sente tali, e la Regina non crede di poter accettare i criteri per potere accettare".

Elisabetta, infatti, governa dal 1952. Recentemente ha rifiutato l’onore di essere nominata ‘Anziana dell’anno’ dalla rivista The Oldie: il suo ufficio ha detto che “Sua Maestà crede che si sia vecchi quanto ci si sente tali, e laRegina non crede di poter accettare i criteri per potere accettare”.