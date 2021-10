Caltanissetta, ospedale S.Elia: uomo si uccide, prima si reca al pronto soccorso e poi si toglie la vita

Suicidio. Sembrano non esserci dubbi sul tragico evento che si è consumato presso l’ospedale S.Elia di Caltanissetta, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all’interno del nosocomio.

Le forze dell’ordine, che hanno immediatamente visionato le riprese delle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito l’evento fatale. La vittima, che si era recata al pronto soccorso per un malessere e dove si trovava in osservazione, si è allontanata dall’astanteria per poi mettere in atto il suo tragico intento: sconosciuti i motivi che lo avrebbero indotto a togliersi la vita.

Secondo i rumors che filtrano dalla prima ricostruzione: inusuali le modalità del suicidio, l’uomo si sarebbe prima rotolato sulle scale e poi ha scavalcato la ringhiera gettandosi.

Sono in corso ulteriori indagini.