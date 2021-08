Incendi, vigili del fuoco: dal 15 giugno 11.162 interventi in Sicilia, 48.656 in Italia

Dal 15 giugno a ieri, mercoledi’ 11 agosto, gli interventi delle squadre di terra dei vigili del fuoco impegnati in tutta Italia a fronteggiare l’emergenza incendi di bosco e di vegetazione sono stati 48.656, una media di 838 al giorno, il 72,7% in piu’ rispetto ai 28.160 interventi dello stesso periodo dell’anno scorso e solo 1.348 in meno rispetto ai 50.004 dello stesso periodo del 2017, altro anno in cui si registro’ un elevato numero di roghi.

Secondo i dati aggiornati dal Centro operativo nazionale, sempre dal 15 giugno a ieri le ore di volo della flotta dei vigili del fuoco (Canadair ed elicotteri Erickson S64 e AB412) sono state 3.975 a fronte delle 1.820 dello stesso periodo dell’anno scorso e alle 6.155 dello stesso periodo del 2017. Gli interventi dei Canadair dei vigili del fuoco sono stati invece 879 quest’anno, 359 l’anno scorso e 1.377 nel 2017.

Con riferimento alla distribuzione sul territorio, dal 15 giugno all’11 agosto gli interventi con squadre di terra dei vigili del fuoco per incendi di bosco e di vegetazione (il dato e’ aggiornato alle 22 di ieri) sono stati 11.162 in Sicilia, 10.429 in Puglia, 5.535 in Calabria, 4.785 nel Lazio, 4.123 in Campania, 1.977 in Sardegna, 1.857 in Basilicata, 1.594 in Emilia Romagna, 1.432 in Abruzzo, 1.372 in Toscana, 852 in Molise, 793 in Lombardia, 781 nelle Marche, 631 in Umbria, 524 in Veneto, 444 in Piemonte, 204 in Liguria e 153 in Friuli Venezia Giulia.