Immobile torna dal 1° e segna, Twente-Lazio 0-1

ROMA (ITALPRESS) – Dopo due pareggi contro Padova e Meppen, la Lazio torna alla vittoria e lo fa con un 1-0 ai danni del Twente. Al ‘De Grolsch Vestè di Enschede Sarri conferma la fiducia a Raul Moro e lancia per la prima volta dal 1′ Ciro Immobile. Pronti, via e c’è subito la rete del vantaggio biancoceleste. Al 3′ Milinkovic-Savic trova l’imbucata per il centravanti azzurro che da posizione defilata firma il gol dell’1-0 con un diagonale preciso che non lascia scampo a Unnerstall. La pressione della Lazio soffoca la manovra del Twente che fatica a costruire il gioco. Al 12′ ci prova Milinkovic-Savic: controllo e tiro dai trenta metri con la palla che sfiora il palo. Al 19’ il Twente si affaccia dalle parti di Reina: Zerrouki calcia da buona posizione ma la sfera supera la traversa.

Nella ripresa c’è il primo vero brivido per la Lazio: Menig al 47′ penetra in area e lascia partire un destro a giro che si perde sul fondo. Sarri si gioca le carte Marusic, Patric, Andre Anderson e Correa, che prende il posto di Moro. Ma in avvio di secondo tempo, si vede decisamente più il Twente: al 69′ ci prova Van Wolfswinkel con un destro dal limite dell’area ma Reina respinge coi pugni.

La condizione non è ancora ottimale e i ritmi si abbassano allo scoccare dell’ora di gioco. La gestione dei cambi di Sarri offre anche un potenziale indizio di mercato: è infatti Caicedo e non Muriqi a prendere il posto di Immobile che lascia il campo al 71′. L’ultima chance del match capita sui piedi del migliore in campo: all’80’ Milinkovic-Savic ci prova dalla lunga distanza ma il suo destro si spegne sopra la traversa. C’è il risultato, non ancora la prestazione e per Sarri c’è ancora da lavorare a poche settimane dall’inizio della stagione.

