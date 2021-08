Covid in Sicilia. Ancora 1121 casi di positività. In aumento i ricoveri, scende il tasso di positività.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati complessivamente 1121 nuovi casi di positività al Covid. E’ quanto emerso dal bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Il dato è riferito a 12.565 tamponi effettuati, per cui il tasso di positività è sceso di 3 punti percentuale (dal 12 al 9%).

I decessi sono stati 20, ma di questi 7 sono riferiti al 22 agosto; 7 al 21 agosto , 4 al 20 agosto e 1 al 19 agosto, altrettanti al giorno precedente (sabato 21 agosto); 4 al 20 agosto, 1 al 19 agosto e infine 1 al 6 luglio. Il totale dei decessi in Sicilia, aggiornato, è di 6.239 da quando è scoppiata la pandemia. In aumento i ricoveri (25 in più) e le terapie intensive (4).

Al momento i positivi ammontano a 24.146, di cui 23.329 in quarantena domiciliare. Il dato riferito alle singole province siciliane nelle ultime 24 ore ha fatto registrare a 348 casi a Palermo, 296 a Catania, 133 a Siracusa, 103 a Caltanissetta, 88 ad Enna, 80 a Ragusa, 67 a Trapani, 4 a Messina e 2 ad Agrigento.